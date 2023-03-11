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Новозеландец выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону среди юниоров

Кэмпбелл Райт сотворил сенсацию мирового масштаба.
Сегодня, 14:29
Кэмпбелл Райт / Getty Images
Кэмпбелл Райт / Getty Images

В Щучинске (Казахстан) проходит чемпиона мира по биатлону среди юниоров. В рамках соревновательного дня состоялся спринт среди мужчин.

Победу в гонке одержал представитель Новой Зеландии Кэмпбелл Райт, который выиграл первую награду в истории для своей страны в биатлоне.

Отметим, что лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзын, который показал 21-й результат.

Чемпионат мира среди юниоров. Спринт

  1. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 23.38,9 (0+0)
  2. Ян Гунька (Польша) – 35,4 (0+0)
  3. Максим Жермен (США) – 46,6 (1+0)

21. Виталий Мандзын (Украина) – 2.22,21 (1+1)
25. Владислав Чихарь (Украина) – 2.31,8 (0+0)
42. Степан Кинаш (Украина) – 3.21,5 (1+1)
57. Сергей Супрун (Украина) – 4.03,8 (2+0)

Отметим, что сегодня, 11 марта, состоятся эстафеты в рамках Кубка мира. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция женской эстафеты, которая начнется в 15:00 по Киеву.


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