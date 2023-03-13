Ювентус - Сампдория: видео голов и обзор матча чемпионата Италии 12.03.2023

В рамках 26 тура чемпионата Италии Ювентус встретился с Сампдорией.

События в матче начали развиваться достаточно быстро. Уже на 11 минуте был открыт счет усилиями Бремера, а на 26 минуте Рабио удвоил преимущество туринцев.

На 31 и 32 минутах Сампдория не только сократила отставание, но и сравняла счет, впрочем, благоприятный результат для себя команда не удержала и на 64 минуте Рабио оформил дубль.

Немногим позже Влахович не забил пенальти, но Матиас Суле уже в компенсированное время все же отправил еще один мяч в ворота генуэзцев.

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Италии Ювентус - Сампдория

Ювентус - Сампдория 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабио, 26, 64, Суле, 90+4 - Ауджелло, 31, Джуричич, 32

Ювентус: Перин, Бремер (Ругани 84), Бонуччи (Куадрадо 46), Данило, Де Шильо (Гатти 87), Барренечеа (Локателли 46), Рабио, Фаджоли, Костич, Миретти (Суле 73), Влахович

Сампдория: Турк, Амионе, Гюнтер, Нуйтинк (Паолетти 76), Дзаноли, Ринкон (Малагрида 82), Винкс, Ауджелло (Мурру 73), Лерис, Джуричич (Хесе 73), Габбьядини

Предупреждения: Фаджоли - Ринкон

На 69-й минуте Влахович (Ювентус) не реализовал пенальти