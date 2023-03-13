Марсель - Страсбур: видео голов и обзор матча чемпионата Франции 12.03.2023

Провансальцы не смогли удержать победу в тяжелом поединке.

В рамках 27 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Страсбуром.

Для коллектива Игора Тудора все пошло не по плану после удаления аргентинца Леонардо Балерди в первой половине встречи.

Впрочем, класса игроков провансальцев хватило на то, чтобы и в меньшинстве забить два мяча, а вот удержать преимущество не удалось.

На 87 и 88 минуте Жан-Юд Аолу своим дублем вырвал крайне важную ничью для Страсбура.

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Франции Марсель - Страсбур

Марсель - Страсбур 2:2

Голы: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) - Аолу, 87, 88

Марсель: Лопес - Балерди, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60) - Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш - Юндер, Малиновский (Гендузи, 81) - Санчес (Баи, 80).

Страсбур: Сельс - Джику, Гильбер, Ньямси - Дагба (Диарра, 67), Аолу, Сансон (Прчич, 61), Лиенар, Делен (Соболь, 67) - Гамейро (Мотхиба, 67), Диалло.

Предупреждения: Ньямси, Соболь

На 29-й минуте был удален Леонардо Балерди (Марсель) (грубое нарушение).