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Защитник Реала поделился ожиданиями от ответного матча с Ливерпулем

Эдер Милитао не ждёт лёгкой прогулки в домашней встрече.
Сегодня, 17:23
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги  Чемпионов Реал проведет ответную встречу с Ливерпулем на домашнем стадионе.

Центрбэк Реала Эдер Милитао поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

По словам бразильца, несмотря на разгромную победу в первом матче он не ждёт, что игра на Сантьяго Бернабеу будет развиваться также.

Вечер в Ливерпуле был одним из самых памятных за всю мою карьеру. Победить там со счетом 5:2 и забить – это уникальный момент для любого футболиста. Но у Ливерпуля суперсостав. Мы не хотим, чтобы дома нас удивили. Салах подходит к матчу в хорошей форме. Он всегда опасен, а на матчи с Реалом еще и гипермотивирован. Еще и Роберто Фирмино снова забивает. Так что до конца ответного матча еще ничего не решено.

Кто-то считает, что все уже решено, но я ожидаю большой игры между двумя клубами с крупнейшей историей в мировом футболе. Конечно, у Реала очень большое преимущество, но мы должны подождать еще 90 минут. Ничего не решено.

В предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов уже случались ситуации, когда все было на грани. Они стали уроком для нас. Ливерпуль добился прогресса в прошлых матчах. Мы видели их игру с Манчестер Юнайтед - это было впечатляюще.

Мы ожидаем, что Ливерпуль в Мадриде будет совсем не таким, как на Энфилде, потому что им придется рисковать, чтобы забивать. Наша задача - провести такой матч, чтобы никто не вспоминал о 5:2 на Энфилде.

Напомним, матч Реал - Ливерпуль состоится в среду, 15 марта, в 22:00 по Киеву, а на ISPORT вы узнаете, какой Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане]футбол сегодня[[/link_local_local]] доступен к просмотру


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