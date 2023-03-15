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Футбол

Бывший тренер сборной Германии хочет возглавить национальную команду Бразилии

Лев находится в поисках новой работы.
Сегодня, 16:21
Йоахим Лев / Getty Images
Йоахим Лев / Getty Images

Йоахим Лев рассчитывает стать тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает издание Bild.

Экс-наставник национальной команды Германии по футболу хотел бы возглавить сборную Бразилии и хорошо представляет себе такое развитие событий.

После чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/4 финала из команды ушел Тите. После этого исполняющим обязанности главного тренера стал Рамон Менезес.

Напомним, Лев работал со сборной Германии с 2006 по 2021 год. За это время немецкий специалист сумел привести команду к победе на ЧМ-2014 в Бразилии.

Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной Германии отказался возглавить ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Йоахим Лев

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