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Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму

Алейш Гарсия пропустит, как минимум, чуть больше месяца.
Сегодня, 17:21
Алейш Гарсия / Getty Images
Алейш Гарсия / Getty Images

Каталонская Жирона Виктора Цыганкова понесла серьезную кадровую потерю.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам матча с Атлетико (0:1) тяжелую травму получил хавбек Алейш Гарсия.

Испанец пропустит, по меньшей мере, 5-6 недель из-за повреждения сухожилия двухглавой мышцы.

Стоит отметить, что испанский полузащитник является лучшим ассистентом команды в текущем сезоне на данный момент.


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