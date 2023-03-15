Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму
Алейш Гарсия пропустит, как минимум, чуть больше месяца.
Каталонская Жирона Виктора Цыганкова понесла серьезную кадровую потерю.
Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам матча с Атлетико (0:1) тяжелую травму получил хавбек Алейш Гарсия.
Испанец пропустит, по меньшей мере, 5-6 недель из-за повреждения сухожилия двухглавой мышцы.
COMUNICAT MÈDIC | Aleix Garcia pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerre.— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2023
Temps de baixa estimat: 5-6 setmanes.#GironaFC pic.twitter.com/6O5UKkpg0A
Стоит отметить, что испанский полузащитник является лучшим ассистентом команды в текущем сезоне на данный момент.