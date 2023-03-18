iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дортмундская Боруссия дома поиздевалась на Кельном

Уверенная победа "шмелей".
Вчера, 21:40
Себастьян Аллер / Getty Images
Себастьян Аллер / Getty Images

В рамках 25-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на Сигнал Идуна Парк Кельн.

Интересно, что более остро игру начали именно гости, но уже к 20-й минуте "шмели" вели с преимуществом в два гола, отличились Геррейру и Аллер.

Источник: Getty Images

Кельн создал еще пару острых моментов, но снова пропустил еще два мяча в течение четырех минут. Уже в первом тайме счет стал разгромным 4:0. Однако перед перерывом один мяч гости все же отыграли.

Второй тайм был не менее ярким, чем первый, но более скудным в плане голов. Боруссия вновь сделала дубль за короткий промежуток - Аллер и Ройс довели счет до неприличного за две минуты. Сегодня удача была полностью на стороне хозяев. 

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Д - Кельн 25-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Кельн 6:1

Голы: Геррейру, 15, Аллер, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 - Зельке, 42

Ожидаемые голы (xG): 3,27 - 1,59
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 7 - 10

Боруссия Д: Майер - Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон (Роте, 79), Геррейру - Дауд (Хуммельс, 79), Беллингем, Вольф - Ройс (Рейна, 72), Аллер (Модест, 72), Мален (Менье, 72).

Кельн: Швэбе - Шмитц, Шабо (Мартель, 58), Хюберс, Хектор - Кайнц (Хусейнбашич, 58), Схири, Любичич (Шиндлер, 83), Олесен, Адамян (Майна, 58) - Зельке (Тиггес, 69).

Предупреждения: Дауд, 66

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кельн Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Ключевой игрок Боруссии Дортмунд померялся силами в FIFA 23 со звездой известного телесериала Ключевой игрок Боруссии Дортмунд померялся силами в FIFA 23 со звездой известного телесериала
Боруссия Дортмунд не удержала победу над Шальке в Рурском дерби Боруссия Дортмунд не удержала победу над Шальке в Рурском дерби
Немецкое издание разоблачило форварда Боруссии, подделавшего свое свидетельство о рождении Немецкое издание разоблачило форварда Боруссии, подделавшего свое свидетельство о рождении
"Победа зарядит нас позитивом": Тренер Челси оценил успех в матче с Боруссией Дортмунд "Победа зарядит нас позитивом": Тренер Челси оценил успех в матче с Боруссией Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:39
Атлетико - Валенсия 3:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Европа00:30
Удинезе - Милан 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа00:19
Атлетико разгромил безнадежную Валенсию, за счет чего приблизился к Реалу
Вчера, 23:57
Европа23:57
Исторический гол Ибрагимовича не помешал Удинезе обыграть Милан
Европа23:27
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа23:22
Ибрагимович - самый возрастной автор гола в истории Серии А
Европа23:02
Катарский шейх готов предложить за покупку Манчестер Юнайтед почти 6 миллиардов фунтов
Европа22:38
Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Европа22:37
Зинченко - лучший на своей позиции в мире по версии британского издания
Европа22:30
Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK