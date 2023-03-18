Дортмундская Боруссия дома поиздевалась на Кельном

В рамках 25-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на Сигнал Идуна Парк Кельн.

Интересно, что более остро игру начали именно гости, но уже к 20-й минуте "шмели" вели с преимуществом в два гола, отличились Геррейру и Аллер.

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Кельн создал еще пару острых моментов, но снова пропустил еще два мяча в течение четырех минут. Уже в первом тайме счет стал разгромным 4:0. Однако перед перерывом один мяч гости все же отыграли.

Второй тайм был не менее ярким, чем первый, но более скудным в плане голов. Боруссия вновь сделала дубль за короткий промежуток - Аллер и Ройс довели счет до неприличного за две минуты. Сегодня удача была полностью на стороне хозяев.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Д - Кельн 25-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Кельн 6:1

Голы: Геррейру, 15, Аллер, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 - Зельке, 42

Ожидаемые голы (xG): 3,27 - 1,59

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 7 - 10

Боруссия Д: Майер - Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон (Роте, 79), Геррейру - Дауд (Хуммельс, 79), Беллингем, Вольф - Ройс (Рейна, 72), Аллер (Модест, 72), Мален (Менье, 72).

Кельн: Швэбе - Шмитц, Шабо (Мартель, 58), Хюберс, Хектор - Кайнц (Хусейнбашич, 58), Схири, Любичич (Шиндлер, 83), Олесен, Адамян (Майна, 58) - Зельке (Тиггес, 69).

Предупреждения: Дауд, 66