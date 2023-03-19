Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ

Хавбек стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился такой рубеж.

В рамках 18 тура УПЛ Динамо минимально уступило Заре.

Для хавбека и капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука этот матч стал довольно знаменательным.

Как сообщает пресс-служба киевлян, Сидорчук провел 200-ый матч в рамках чемпионатов Украины.

Украинец стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился этот рубеж. Наибольшее количество матчей в УПЛ за Динамо провел легендарный вратарь Александр Шовковский.

Футболисты Динамо с наибольшим количеством матчей в УПЛ

Александр Шовковский - 426 матчей Олег Гусев - 296 Владислав Ващук - 254 Сергей Ребров - 242 Денис Гармаш - 230 Андрей Несмачный - 228 Андрей Ярмоленко - 228 Валентин Белькевич - 224 Максим Шацких - 215 Сергей Сидорчук - 200

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