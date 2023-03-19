iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ

Хавбек стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился такой рубеж.
Сегодня, 15:57
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

В рамках 18 тура УПЛ Динамо минимально уступило Заре.

Для хавбека и капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука этот матч стал довольно знаменательным.

Как сообщает пресс-служба киевлян, Сидорчук провел 200-ый матч в рамках чемпионатов Украины.

Украинец стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился этот рубеж. Наибольшее количество матчей в УПЛ за Динамо провел легендарный вратарь Александр Шовковский.

Футболисты Динамо с наибольшим количеством матчей в УПЛ

  1. Александр Шовковский - 426 матчей
  2. Олег Гусев - 296
  3. Владислав Ващук - 254
  4. Сергей Ребров - 242
  5. Денис Гармаш - 230
  6. Андрей Несмачный - 228
  7. Андрей Ярмоленко - 228
  8. Валентин Белькевич - 224
  9. Максим Шацких - 215
  10. Сергей Сидорчук - 200

Напомним, на ISPORT вы моете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.


Статьи по теме

Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован
Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования
Гол Кравчука принес Минай победу над Колосом Гол Кравчука принес Минай победу над Колосом
Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:26
Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован
Европа16:19
Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования
Украина15:58
Гол Кравчука принес Минай победу над Колосом
Европа15:57
Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ
Европа15:26
Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой
Европа15:13
Зинченко - в старте на поединок против Кристал Пэлас
Биатлон15:05
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на девятом этапе Кубка мира
Украина14:58
Черноморец на выезде обыграл Ингулец
Биатлон14:50
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
Биатлон14:32
Йоханнес Бе завершил сезон уверенной победой в масс-старте в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK