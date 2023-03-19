Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ
Хавбек стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился такой рубеж.
В рамках 18 тура УПЛ Динамо минимально уступило Заре.
Для хавбека и капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука этот матч стал довольно знаменательным.
Как сообщает пресс-служба киевлян, Сидорчук провел 200-ый матч в рамках чемпионатов Украины.
Украинец стал лишь десятым игроком в истории клуба, которому покорился этот рубеж. Наибольшее количество матчей в УПЛ за Динамо провел легендарный вратарь Александр Шовковский.
Футболисты Динамо с наибольшим количеством матчей в УПЛ
- Александр Шовковский - 426 матчей
- Олег Гусев - 296
- Владислав Ващук - 254
- Сергей Ребров - 242
- Денис Гармаш - 230
- Андрей Несмачный - 228
- Андрей Ярмоленко - 228
- Валентин Белькевич - 224
- Максим Шацких - 215
- Сергей Сидорчук - 200
Напомним, на ISPORT вы моете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.