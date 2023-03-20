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В Челси определились с заменой Маунту

Лондонский клуб положил глаз на экс-игрока Манчестер Юнайтед.
Вчера, 23:49
Андреас Перейра / Getty Images
Андреас Перейра / Getty Images

Челси может подписать хавбека Фулхэма Андреас Перейра в качестве замены Мэйсону Маунту. Об этом сообщает издание ESPN.

Лондонцы входят в число клубов, которые следят за бразильцем. Бывший игрок Манчестер Юнайтед счастлив в Фулхэме, однако не откажется от перехода в топ-клуб летом.

В свою очередь контракт Маунта с Челси рассчитан до 2024 года, переговоры о продлении зашли в тупик. В летнее трансферное окно "синие" могут продать футболиста.

В текущем сезоне на счету Перейры два гола и шесть ассистов в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити вступил в гонку с Ливерпулем за хавбека Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм Андреас Перейра Мэйсон Маунт

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