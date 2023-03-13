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Манчестер Сити вступил в гонку с Ливерпулем за хавбека Челси

Мейсон Маунт может оказаться в стане "горожан".
Вчера, 21:30
Мейсон Маунт / Getty Images
Мейсон Маунт / Getty Images

На полузащитника Челси Мейсона Маунта, чье будущее остается неопределенным, появился еще один претендент.

Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, игрок "синих" может пополнить стан Манчестер Сити.

"Горожане" давно следят за англичанином и готовы воспользоваться неопределенностью с контрактом Маунта.

В текущем сезоне футболист провел 32 матча, в которых трижды забил и шесть раз отдал голевую передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Маунтом интересуется Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Манчестер Сити

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