Лидер полузащиты Челси близок к уходу из клуба

Мейсон Маунт может не договориться с клубом о новом контракте.

Хавбек лондонского Челси Мейсон Маунт все ближе к летнему трансферу из клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, переговоры Маунта и "синих" о новом контракте поставлены на паузу.

Источник отмечает, что стороны далеки от соглашения и существует большая доля вероятности, что англичанин покинет клуб.

Решение о своем будущем Маунт будет принимать после завершения этого сезона, а именно летом.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча, забив три гола и отдав три результативные передачи.

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