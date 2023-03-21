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Севилья отправила в отставку главного тренера

Испанский клуб распрощался с Хорхе Сампаоли.
Сегодня, 15:40
Хорхе Сампаоли / Getty Images
Хорхе Сампаоли / Getty Images

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку с занимаемой должности в испанском клубе.

"Рохибланкос" на своем официальном сайте объявили о расторжении контракта с 63-летним аргентинским специалистом после поражения от Хетафе (0:2) в последнем матче чемпионата Испании, которое поставило команду на грань вылета.

Новый главный тренер пока не назначен. По информации СМИ, им станет Хосе Луис Мендилибар, который заключит контракт до конца сезона.

Напомним, что Сампаоли возглавил Севилью в октябре прошлого года. На данный момент команда с 28 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, находясь в двух очках от зоны вылета. Кроме того, "рохибланкос" вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с Манчестер Юнайтед.

Ранее Сампаоли также работал с Севильей в сезоне-2016/17.

Отметим, что четвертьфинальные матчи Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед будут сыграны 13 и 20 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Чемпионат Испании Ла Лига Хорхе Сампаоли

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