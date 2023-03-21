Севилья отправила в отставку главного тренера

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку с занимаемой должности в испанском клубе.

"Рохибланкос" на своем официальном сайте объявили о расторжении контракта с 63-летним аргентинским специалистом после поражения от Хетафе (0:2) в последнем матче чемпионата Испании, которое поставило команду на грань вылета.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Новый главный тренер пока не назначен. По информации СМИ, им станет Хосе Луис Мендилибар, который заключит контракт до конца сезона.

Напомним, что Сампаоли возглавил Севилью в октябре прошлого года. На данный момент команда с 28 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, находясь в двух очках от зоны вылета. Кроме того, "рохибланкос" вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с Манчестер Юнайтед.

Ранее Сампаоли также работал с Севильей в сезоне-2016/17.

Отметим, что четвертьфинальные матчи Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед будут сыграны 13 и 20 апреля.