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Невероятный камбэк: Дубль молодого таланта не помог Дании обыграть Казахстан

Аутсайдеры забили скандинавам трижды за последние двадцать минут игры.
Сегодня, 18:28
Казахстан - Дания / facebook
Казахстан - Дания / facebook

Во втором туре отбора на ЧЕ-2024 Казахстан на своем поле принял Данию.

Хозяева поля пропустили дважды в первом тайме. Дублем отметился Расмус Хейлунд. Форвард забил 5 голов за 2 матча во время этого перерыва на матчи сборных.

Все шло к закономерной победе скандинавов, однако в последние 20 минут поединка произошло невероятное. Казахстанцы отмтеились трижды.

Сперва забил Бахтияр Зейнутдинов, затем отличился дальним ударом, который будет претендовать на звание лучшего гола, как минимум этого тура, Асхат Тагиберген, а точку в матче поставил Абат Аймбетов.

Под конец матча казахстанцы остались в меньшинстве, ведь был удален все тот же Аймбетов, но у данцев было слишком мало времени, чтобы вырвать ничью.

Статистика матча отбора на чемпионат Европы Казахстан - Дания

Казахстан - Дания 3:2

Голы: Зейнутдинов, 73, Тагиберген, 83, Аймбетов, 89 - Хейлунд, 21, 36

Удаление: Аймбетов, 90+6

xG: 1.79 - 2.08
Владение мячем: 40% - 60%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 8 - 7


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