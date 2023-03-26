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Казахстан - Дания 3:2: видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024

Вашему вниманию невероятный камбэк аутсайдера в матче против скандинавской команды.
Сегодня, 18:49
Казахстан / facebook
Казахстан / facebook

В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 Казахстан на своем поле встретился с Данией.

Хозяева поля дважды пропустили в первом таймйе. Дублем отличился Расмус Хейлунд.

Впрочем, неожиданно во второй половине встречи, а если быть точным, то в последние 25 минут игры казахстанцы перевернули все с ног на голову.

Номинальный аутсайдер смог отличиться трижды, вырвав невероятно важную победу и приведя в экстаз всю страну.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024 Казахстан - Дания

 


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