Казахстан - Дания 3:2: видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024
Вашему вниманию невероятный камбэк аутсайдера в матче против скандинавской команды.
В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 Казахстан на своем поле встретился с Данией.
Хозяева поля дважды пропустили в первом таймйе. Дублем отличился Расмус Хейлунд.
Впрочем, неожиданно во второй половине встречи, а если быть точным, то в последние 25 минут игры казахстанцы перевернули все с ног на голову.
Номинальный аутсайдер смог отличиться трижды, вырвав невероятно важную победу и приведя в экстаз всю страну.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024 Казахстан - Дания