Казахстан - Дания 3:2: видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024

Вашему вниманию невероятный камбэк аутсайдера в матче против скандинавской команды.

В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 Казахстан на своем поле встретился с Данией.

Хозяева поля дважды пропустили в первом таймйе. Дублем отличился Расмус Хейлунд.

Впрочем, неожиданно во второй половине встречи, а если быть точным, то в последние 25 минут игры казахстанцы перевернули все с ног на голову.

Номинальный аутсайдер смог отличиться трижды, вырвав невероятно важную победу и приведя в экстаз всю страну.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча квалификации на ЧЕ-2024 Казахстан - Дания