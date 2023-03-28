Германия - Бельгия: обзор и результат товарищеского матча 28.03.2023
Германия и Бельгия заполнили для себя отсутствие матча второго тура отбора на ЧЕ-2024 в своих группах товарищеским матчем, который подарил множество голов.
Коллектив Доменико Тедеско открыл счет уже на шестой минуте матча. Отличился Янник Карраско.
Еще спустя три минуты "красные дьяволы" удвоили преимущество в счете. Гол на свой счет записал Ромелу Лукаку. Примечательно, что в обоих случаях ассистентом выступил Кевин де Брюйне.
В концовке первого тайма Никлас Фюлькруг отквитал один мяч, что явно помогло Германии уйти на перерыв в лучшем расположении духа нежели могло бы быть.
Заряд позитива, который был получен перед перерывом вряд-ли чем-то помог, ведь именно подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили первыми во втором тайме. Теперь Де Брюйне и сам стал автором гола.
А вот перед завершением встречи отличился Серж Гнабри, однако этот гол никак не помог "бунедстим" добыть результат в матче, который к счастью для них, был лишь товарищеским.
Статистика матча Германия - Бельгия
Германия - Бельгия 2:3
Голы: Фюлькруг, 44, Гнабри, 87 - Карраско, 6 Лукаку, 9, Де Брюйне, 78.
Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 15 - 7
Удары в створ 4 - 4
Атаки: 126 - 86