Германия - Бельгия: обзор и результат товарищеского матча 28.03.2023

Германия и Бельгия заполнили для себя отсутствие матча второго тура отбора на ЧЕ-2024 в своих группах товарищеским матчем, который подарил множество голов.

Коллектив Доменико Тедеско открыл счет уже на шестой минуте матча. Отличился Янник Карраско.

Еще спустя три минуты "красные дьяволы" удвоили преимущество в счете. Гол на свой счет записал Ромелу Лукаку. Примечательно, что в обоих случаях ассистентом выступил Кевин де Брюйне.

В концовке первого тайма Никлас Фюлькруг отквитал один мяч, что явно помогло Германии уйти на перерыв в лучшем расположении духа нежели могло бы быть.

Заряд позитива, который был получен перед перерывом вряд-ли чем-то помог, ведь именно подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили первыми во втором тайме. Теперь Де Брюйне и сам стал автором гола.

А вот перед завершением встречи отличился Серж Гнабри, однако этот гол никак не помог "бунедстим" добыть результат в матче, который к счастью для них, был лишь товарищеским.

Статистика матча Германия - Бельгия

Германия - Бельгия 2:3

Голы: Фюлькруг, 44, Гнабри, 87 - Карраско, 6 Лукаку, 9, Де Брюйне, 78.

Владение мячем: 53% - 47%

Удары: 15 - 7

Удары в створ 4 - 4

Атаки: 126 - 86