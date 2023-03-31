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Забарный наконец может дебютировать за Борнмут

Украинец доступен на матч против Фулхэма.
Сегодня, 16:59
Илья Забарный / Instagram
Илья Забарный / Instagram

Дебют украинского центрбэка Ильи Забарного за Борнмут может состояться уже на этих выходных.

Как сообщил наставник "вишен" Гарри О'Нил, украинец полностью восстановился от травмы.

"Илья был рядом во время перерыва, поэтому было приятно ввести его в курс дела, и мы провели с ним хороший двухнедельный блок.

Маркус Тавернье тоже вернулся в строй. Хамед Траоре сыграл несколько минут в международном перерыве, но немного приболел. Он не начал вторую игру за сборную Кот-д'Ивуара, но с ним все в порядке", - заявил специалист.

Напомним, матч Борнмут - Фулхэм состоится завтра, первого апреля, в 17:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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