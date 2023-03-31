Забарный наконец может дебютировать за Борнмут

Дебют украинского центрбэка Ильи Забарного за Борнмут может состояться уже на этих выходных.

Как сообщил наставник "вишен" Гарри О'Нил, украинец полностью восстановился от травмы.

"Илья был рядом во время перерыва, поэтому было приятно ввести его в курс дела, и мы провели с ним хороший двухнедельный блок.

Маркус Тавернье тоже вернулся в строй. Хамед Траоре сыграл несколько минут в международном перерыве, но немного приболел. Он не начал вторую игру за сборную Кот-д'Ивуара, но с ним все в порядке", - заявил специалист.

Напомним, матч Борнмут - Фулхэм состоится завтра, первого апреля, в 17:00 по Киеву.