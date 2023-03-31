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Марокканский футболист на машине в полете проломил стену спортзала, в котором занимались дети

К счастью, дети успели покинуть зал прямо перед аварией, а игрок отделался шоком.
Сегодня, 19:40
Софьян Кьюин / Getty Images
Софьян Кьюин / Getty Images

Игрок бельгийского Левена из лиги Жюпиле Софьян Кьюин стал участником шокирующей автомобильной аварии, которая могла унести жизнь не только самого футболиста, но и посторонних людей.

Как сообщает talkSPORT, автомобиль марокканца на высокой скорости взлетел в воздух, после чего проломил стену спортзала во Флемалле недалеко от Льежа.

По информации источника, Кьюин, который ранее принадлежал римскому Лацио, находится в сознании, но в шоке после того, как его доставили прямо в больницу.

Но, по словам мэра города, все могло быть гораздо хуже.

"Мы были близки к катастрофе", — сказала Софи Темон. "Молодые девушки как раз тренировались перед аварией. Они вернулись в раздевалку за одиннадцать секунд до того, как все произошло".

"К счастью, настоящей трагедии удалось избежать. Прокурорский эксперт прибыл вчера вечером, чтобы изучить ситуацию. Автомобиль был изъят для расследования".

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Левен, которым владеют те же люди, что и Лестером из АПЛ, заявил, что ждет "большей ясности" в отношении точных обстоятельств аварии, прежде чем как-либо еще прокомментировать данную новость.


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