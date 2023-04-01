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Забарный в запасе на матч против Фулхэма

Украинец впервые получил возможность дебютировать в АПЛ.
Сегодня, 16:08

Защитник сборной Украины Илья Забарный восстановился от травмы и впервые может сыграть за английский Борнмут.

Футболист попал в заявку на поединок против Фулхэма и начнет его на скамье запасных.

Напомним, что после своего перехода из Динамо зимой, Илья получил травму на тренировке, из-за которой пропусти два месяца, а также не сыграл за национальную команду.

Матч Борнмут – Фулхэм начнется в 17:00 по киевскому времени.


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