Забарный в запасе на матч против Фулхэма

Защитник сборной Украины Илья Забарный восстановился от травмы и впервые может сыграть за английский Борнмут.

Футболист попал в заявку на поединок против Фулхэма и начнет его на скамье запасных.

Напомним, что после своего перехода из Динамо зимой, Илья получил травму на тренировке, из-за которой пропусти два месяца, а также не сыграл за национальную команду.

Матч Борнмут – Фулхэм начнется в 17:00 по киевскому времени.