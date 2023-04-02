Бензема установил очередное достижение в истории Реала

Француз стал первым игроком "сливочных", преодолевшим отметку в 20 голов более чем в десяти сезонах.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема своим хэт-триком помог "сливочным" разгромить Реал Вальядолид.

Таким образом, Карим преодолел отметку в 20 голов за текущий сезон.

Француз стал первім игроком в истории мадридцев, который смог забить 20 голов в 11 сезонах за команду.

Ранее в десяти сезонах 20+ мячей забивали лишь Рауль и Альфредо Ди Стефано.