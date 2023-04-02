Реал - Вальядолид 6:0: обзор матча и результат игры 2.04.2023

В воскресенье, 2 апреля, на Сантьяго Бернабеу в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал принимал в гостях Вальядолид.

Встреча получилась слишком уж односторонней, а вся интрига была убита еще в первом тайме одним футболистом.

Все свои голы в первой половине "бланкос" уместили в отрезок с 22 по 36 минуты. Сначала счет в матче открыл Родриго, после чего пришел звездный час Карима Бензема, который умудрился оформить хет-трик за семь минут.

В перерыве главный тренер гостей Хосе Рохо Мартин сделал сразу три замены, которые большой роли не сыграли: его подопечные не только не сумели забить хотя бы гол престижа, но и позволили сопернику отправить в их ворота еще два мяча: Марко Асенсио и Лукас Васкес довели счет до теннисного.

Реал не отпускает Барселону, которая днем ранее обыграла Эльче - между заклятыми врагами по прежнему 12 очков. Вальядолид же занимает 16-е место с 28 очками.

Статистика матча Реал - Вальядолид 27-го тура Ла Лиги

Реал - Вальядолид 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1.

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 30 - 12

Удары в створ: 17 - 2

Фолы: 17 - 11

Ожидаемые голы (xG): 4.98 - 0.93

Реал: Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга - Кроос, Чуамени, Асенсио, Родриго (Одриосола, 82), Винисиус Себальос, 69) - Бензема (Азар, 65).

Вальядолид: Асенхо - Фреснеда, Фернандес, Эль-Ямик - Перес (Кике, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Роза (Торрес, 61) - Плата (Амалла, 70), Леон.

Предупреждение: Фреснеда.