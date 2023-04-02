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Наполи - Милан: обзор и результат матча чемпионата Италии 02.04.2023

"Партенопейцы" неожиданно были разгромлены "россонери".
Вчера, 23:44
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В рамках 28 тура чемпионата Италии Наполи дома встретился с Миланом.

Коллектив Лучано Спалетти, демонстрирующий огромную доминацию в чемпионате на протяжении всего сезона, неожиданно уступил подопечным Стефано Пиоли.

"Партенопейцы" пропустили дважды в первом тайме благодаря усилиям Рафаэля Леау и  Браима Диаса, а далее уже не смогли "прийти в себя" по ходу матча.

После перерыва в ворота Алекса Мерета влетело еще два мяча. Алексис Салемакерс и все тот же Рафаэль Леау стали авторами забитых голов.

Таким образом, Милан вернулся в зону ЛЧ, имея 51 очко в активе, а на Наполи это никак не повлияло кроме эмоционального урона перед матчами в ЛЧ со все тем же соперником. Неаполитанцы продолжают возглавять таблицу Серии А, набрав 71 пункт.

Статистика матча чемпионата Италии Наполи - Милан

Наполи - Милан 0:4

Голы: Леау, 17, 59, Диас, 25, Салемакерс, 67

xG:1.22 - 2.26
Владение мячем: 60% - 40%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 4 - 8


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