Наполи - Милан: обзор и результат матча чемпионата Италии 02.04.2023
В рамках 28 тура чемпионата Италии Наполи дома встретился с Миланом.
Коллектив Лучано Спалетти, демонстрирующий огромную доминацию в чемпионате на протяжении всего сезона, неожиданно уступил подопечным Стефано Пиоли.
"Партенопейцы" пропустили дважды в первом тайме благодаря усилиям Рафаэля Леау и Браима Диаса, а далее уже не смогли "прийти в себя" по ходу матча.
После перерыва в ворота Алекса Мерета влетело еще два мяча. Алексис Салемакерс и все тот же Рафаэль Леау стали авторами забитых голов.
Таким образом, Милан вернулся в зону ЛЧ, имея 51 очко в активе, а на Наполи это никак не повлияло кроме эмоционального урона перед матчами в ЛЧ со все тем же соперником. Неаполитанцы продолжают возглавять таблицу Серии А, набрав 71 пункт.
Статистика матча чемпионата Италии Наполи - Милан
Наполи - Милан 0:4
Голы: Леау, 17, 59, Диас, 25, Салемакерс, 67
xG:1.22 - 2.26
Владение мячем: 60% - 40%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 4 - 8