Атлетико - Реал Бетис: обзор и результат матча чемпионата Испании 02.04.2023

В рамках 27 тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Реал Бетисом.

"Матрасники" были намного сильнее своих соперников, однако долгое время не могли реализовать свои моменты.

Героем матча для мадридского клуба стал Анхель Корреа. Аргентинец все же принес команде победу в концовке второго тайма.

Коллектив Диего Симеоне занимает 3 место в Ла Лиге, имея 54 пункта в активе. Андалусийская команда идет на 5 позиции, набрав 45 пунктов.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Реал Бетис

Атлетико - Реал Бетис 1:0

Гол: Корреа, 86

xG: 1.79 - 0.86

Владение мячем: 54% - 46%

Удары: 13 - 6

Удары в створ: 7 - 2