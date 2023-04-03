Атлетико - Реал Бетис: обзор и результат матча чемпионата Испании 02.04.2023
Анхель Корреа стал героем "матрасников".
В рамках 27 тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Реал Бетисом.
"Матрасники" были намного сильнее своих соперников, однако долгое время не могли реализовать свои моменты.
Героем матча для мадридского клуба стал Анхель Корреа. Аргентинец все же принес команде победу в концовке второго тайма.
Коллектив Диего Симеоне занимает 3 место в Ла Лиге, имея 54 пункта в активе. Андалусийская команда идет на 5 позиции, набрав 45 пунктов.
Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Реал Бетис
Атлетико - Реал Бетис 1:0
Гол: Корреа, 86
xG: 1.79 - 0.86
Владение мячем: 54% - 46%
Удары: 13 - 6
Удары в створ: 7 - 2