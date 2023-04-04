Забарный - в запасе на матч с Брайтоном
Украинец все еще не готов к выходу в основе.
Сегодня, 20:53
В рамках перенесенного матча 7 тура АПЛ Борнмут встретится с Брайтоном.
Наставник "вишен" Гари О'Нил определился с стартовым составом на матч.
Украинец Илья Забарный продолжает отсутствовать в старте команды. Центрбэк остался на скамейке.
Напомним, матч Борнмут - Брайтон состоится сегодня, 4 апреля, в 21:45 по Киеву.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный
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