iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный - в запасе на матч с Брайтоном

Украинец все еще не готов к выходу в основе.
Сегодня, 20:53
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках перенесенного матча 7 тура АПЛ Борнмут встретится с Брайтоном.

Наставник "вишен" Гари О'Нил определился с стартовым составом на матч.

Украинец Илья Забарный продолжает отсутствовать в старте команды. Центрбэк остался на скамейке.

Напомним, матч Борнмут - Брайтон состоится сегодня, 4 апреля, в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм
Забарный наконец может дебютировать за Борнмут Забарный наконец может дебютировать за Борнмут
Один из легионеров покинул расположение сборной Украины из-за травмы Один из легионеров покинул расположение сборной Украины из-за травмы
"Рекорд важнее детей": Кейн рассказал о реакции жены, когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии "Рекорд важнее детей": Кейн рассказал о реакции жены, когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:52
"Рекорд важнее детей": Кейн рассказал о реакции жены, когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
Европа22:51
Защитник сборной Украины U-21: В спаррингах с Данией и Италией получили много опыта
Европа22:22
Анчелотти: В играх против Барселоны в этом сезоне мы соревновались и были близки к победе
Европа22:16
Аль-Хиляль предложил Месси контракт с зарплатой более 400 миллионов в год
НБА21:54
Дончич не собирается пропускать матчи Далласа
Европа21:52
Хoрватский клуб oтстранил украинскoгo защитника
Европа21:22
Хави: Я считаю Реал фаворитом в Кубке Испании
Европа21:20
Мудрик остался в запасе Челси на матч против Ливерпуля
Теннис21:07
Даяна Ястремская уступила Каролине Алвеш в Колумбии
Европа21:04
УЕФА добивается скорейшего рассмотрения возможного наказания Барселоны по "делу Негрейры"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK