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Павелко переизбран в исполком УЕФА

Отстраненный президент УАФ останется в исполнительном комитете европейской федерации на второй срок.
Сегодня, 14:41
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

В среду, 5 апреля, в Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА. Помимо переизбрания Александера Чеферина на пост президента, также проходили выборы в исполнительный комитет.

Одним из претендентов на место в исполком УЕФА на четырехлетний мандат был ныне отстраненный президент УАФ Андрей Павелко.

Согласно с аккаунтом УЕФА в Twitter, Павелко был переизбран в исполком, став одним из семи его участников.

Напомним, что впервые Андрей Павелко стал участником исполкома УЕФА 7 февраля 2019 года. На данный момент по решению Печерского суда Павелко отстранен от должности президента УАФ, хотя сама ассоциация заявила, что он продолжает исполнять свои обязанности.

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