Павелко переизбран в исполком УЕФА

Отстраненный президент УАФ останется в исполнительном комитете европейской федерации на второй срок.

В среду, 5 апреля, в Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА. Помимо переизбрания Александера Чеферина на пост президента, также проходили выборы в исполнительный комитет.

Одним из претендентов на место в исполком УЕФА на четырехлетний мандат был ныне отстраненный президент УАФ Андрей Павелко.

Согласно с аккаунтом УЕФА в Twitter, Павелко был переизбран в исполком, став одним из семи его участников.

⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:



🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)

🇫🇷 Philippe Diallo (France)

🇦🇱 Armand Duka* (Albania)

🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)

🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)

🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)

🇪🇸 Luis… — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Напомним, что впервые Андрей Павелко стал участником исполкома УЕФА 7 февраля 2019 года. На данный момент по решению Печерского суда Павелко отстранен от должности президента УАФ, хотя сама ассоциация заявила, что он продолжает исполнять свои обязанности.