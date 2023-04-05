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Да будет суд! Павелко обвиняется в коррупции и угрозах в адрес журналиста

На украинского функционера завели уголовного дело в Швейцарии.
Сегодня, 18:21
Андрей Павелко / ФФУ
Андрей Павелко / ФФУ

Президент УАФ и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко является фигурантом сразу нескольких производств в Украине и Швейцарии. Об этом сообщает издание Le Monde.

Прокуратура швейцарского кантона Юра обвиняет Андрея Павелко в "фальсификации документов, угрозах, попытках принуждения и частной коррупции".

Также украинский функционер подозревается в угрозах швейцарскому журналисту Арно Бедату после публикации в издании L'Illustré расследования о возможных коррупционных схемах УАФ. Изначально Павелко предложил журналисту 50 тысяч евро для улаживания данного дела.

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"Мы надеемся на образцовый приговор, потому что это нападение на свободу прессы, квалифицированное, характерное, чрезвычайно серьезное. Даже если презумпция невиновности должна уважаться, институции должны подавать пример и деонтологию сверх всех подозрений", - говорится в заявлении адвоката Арно Бедат и издания L'Illustré.

В свою очередь представитель Павелко заявил о давлении на своего клиента со стороны людей, которые хотят убрать функционера с должности.

"Насколько это возможно сейчас, мы постоянно контактируем с украинскими адвокатами господина Павелко и господином Павелком. Они убеждены, что швейцарскими и украинскими делами занималось бывшее руководство Федерации футбола Украины, тесно связанное с россией, и что все упомянутые действия и события являются лишь очередной попыткой вытеснить Павелко с должности главы Федерации футбола Украины".

Напомним, впервые Андрей Павелко стал участником исполкома УЕФА 7 февраля 2019 года.

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