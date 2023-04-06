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Футбол

Лунин прокомментировал победу в Эль-Классико и проход в финал Кубка Испании

Украинец лаконично высказался о триумфе своих партнеров.
Сегодня, 13:36
Реал Мадрид / Instagram
Реал Мадрид / Instagram

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями от прохода в финал Кубка Испании и разгрома Барселоны.

Украинец лаконично подписал собственный пост в Instagram.

"Команда. Фантастическая ночь", - написал голкипер "сливочных" в своем аккаунте.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Барселона - Реал.

Стоит отметить, что в финале Реал встретится с Осасуной, которая прошла Атлетик Бильбао.


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