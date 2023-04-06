Лунин прокомментировал победу в Эль-Классико и проход в финал Кубка Испании

Украинец лаконично высказался о триумфе своих партнеров.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями от прохода в финал Кубка Испании и разгрома Барселоны.

Украинец лаконично подписал собственный пост в Instagram.

"Команда. Фантастическая ночь", - написал голкипер "сливочных" в своем аккаунте.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Барселона - Реал.

Стоит отметить, что в финале Реал встретится с Осасуной, которая прошла Атлетик Бильбао.