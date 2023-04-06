Экс-игрок Колоса и Ингульца перебрался в экзотический чемпионат
Ника Ситчинава перебрался в Кыргызстан.
Экс-форвард украинских Колоса и Ингульца Ника Ситчинава нашел для себя новую команду.
Выбор Ситчинавы пал на представителя экзотичного чемпионата. Игрок перебрался в кыргызский Алай Ош.
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Контракт с футболистом подисан до завершения 2023 года без пункта о продлении.
За Колос нападающий провел 20 встреч, забив лишь один мяч. В составе Ингульца он сыграл 134 игр, отметившись 33 голами и 9 ассистами.