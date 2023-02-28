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Львов подписал экзотичного легионера

Аутсайдер УПЛ подписал игрока сборной Буркина-Фасо.
Сегодня, 11:45
Оула Абасс Траоре / pfclviv.com
Оула Абасс Траоре / pfclviv.com

ПФК Львов подписал очередного новичка в зимнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды пополнил защитник Оула Абасс Траоре.

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Буркиниец перебрался в клуб на правах свободного агента. Ранее Абасс Траоре выступал за гвинейскую Горою, а также ряд клубов в чемпионате Буркина-Фасо.

На счету футболиста 8 игр за сборную Буркина-Фасо. В том числе он попадал в заявку национальной команды на Кубок африканских наций.

Игрок стал четвертым буркинийцем в истории УПЛ. Ранее в чемпионате Украины выступали Драмане Салуз за Олимпик Донецк и Аристиде Бансе за Металлург Донецк. Также в составе Шахтера играет Лассина Траоре

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ львов

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