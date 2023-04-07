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Клопп: Результаты Арсенала в этом сезоне впечатляют

Немец высказался о "канонирах" в преддверии очного поединка.
Сегодня, 18:17
Юрген Клопп
Юрген Клопп

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против Арсенала.

По словам специалиста, он ожидает хорошего матча для своего клуба

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"Очевидно, что это другая команда. Микель создает эту команду уже несколько лет, и, очевидно, результат впечатляет. Интересно наблюдать за тем, как они играют. Это очень живой, хороший футбол.

Это не совсем то, что вы можете сказать о Ливерпуле. Но мы играем дома, но это не значит, что мы должны полагаться только на трибуны Энфилда.

Мы проанализировали последние матчи, поговорили с игроками. Если говорить о воскресном матче, то имею хорошее предчувствие", - цитирует наставника пресс-служба "красных".

Напомним, матч Ливерпуль - Арсенал состоится в воскресенье, 9 апреля.


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