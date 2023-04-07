МЮ заинтересован в покупке голкипера Ювентуса

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность усиления вратарской линии.

Как сообщает издание Calciomercatoweb, "красные дьяволы" могут подписать Войцеха Щенсны.

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Данный вариант рассматривается в случае, если с Давидом де Хеа не удастся продлить контракт. Потенциальные детали сделки не утточняются.

Контракт поляка с туринским Ювентусом действителен до лета 2024 года. Стоит сказать, что ранее он уже выступал в АПЛ, играя за Арсенал.