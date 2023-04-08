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Гвардиола: Холанд на уровне с Месси и Роналду

Испанец высоко оценивает игру своего подопечного.
Вчера, 22:30
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Манчестер Сити разгромил Саутгемптон со счетом 4:1

В этом поединке Эрлинг Холанд отметился хет-триком и забил тридцатый гол в АПЛ в этом сезоне.

По итогам матча Пеп Гвардиола высказался об игре подопечного, заявив, что он на одном уровне с Месси и Роналду.

"Первый тайм мы провели не лучшим образом, но Холанд изменил игру. Второй гол был потрясающим.

Мы прожили два невероятных десятилетия глядя на Роналду и Месси как на топовых бомбардиров, но и Эрлинг находится на их уровне. Он забивает много голов. Я очень доволен тем, что он снова помог нам, отыграв 65 минут после травмы", - заявил испанский специалист.

Напомним, чтоп примечательным этот матч также стал для Кевина де Брюйне, установившего Де Брюйне установил рекорд АПЛрекорд АПЛ[[/link_local].


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