iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Брюйне установил рекорд АПЛ

Бельгиец серьезно превзошел достижение Сеска Фабрегаса.
Вчера, 21:58
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Ман Сити переиграл Саутгемптон со счетом 4:1.

Для бельгийца Кевина де Брюйне эта встреча стала особенно приятной не только из-за победы, но и из-за личного достижения.

Читай также: Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ

Хавбек отличился ассистом на Эрлинга Холанда. Это сталодля него сотой голевой передачей в рамках чемпионатов Англии.

Футболист "горожан" достиг этой отметки за 237 матчей, что на 64 игры раньше, чем прошлый рекордсмен в лице Сеска Фабрегаса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити АПЛ Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

Манчестер Сити разделался на выезде с Саутгемптоном Манчестер Сити разделался на выезде с Саутгемптоном
Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ
Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Эвертон Миколенко Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Эвертон Миколенко
Миколенко остался в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед Миколенко остался в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Вильярреал неожиданно переиграл Реал Мадрид
Вчера, 23:58
Европа23:58
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Европа23:44
Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура
НХЛ23:13
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа23:03
Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии
Европа22:52
Фабрегас попытался отгадать бывших одноклубников по игровым лицам из футбольного симулятора FIFA
Европа22:30
Гвардиола: Холанд на уровне с Месси и Роналду
Киберспорт22:28
Отбор на Paris Major 2023: B8 вновь не смогли квалифицироваться, россияне-чемпионы вылетели
Европа22:17
Арсенал и Челси поспорят за универсального защитника Вольфсбурга
Европа21:58
Де Брюйне установил рекорд АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK