Де Брюйне установил рекорд АПЛ
Бельгиец серьезно превзошел достижение Сеска Фабрегаса.
В рамках 29 тура АПЛ Ман Сити переиграл Саутгемптон со счетом 4:1.
Для бельгийца Кевина де Брюйне эта встреча стала особенно приятной не только из-за победы, но и из-за личного достижения.
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Хавбек отличился ассистом на Эрлинга Холанда. Это сталодля него сотой голевой передачей в рамках чемпионатов Англии.
Футболист "горожан" достиг этой отметки за 237 матчей, что на 64 игры раньше, чем прошлый рекордсмен в лице Сеска Фабрегаса.