Лацио - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 08.04.2023
"Орлы" добыли важную победу"
В рамках 29 тура Серии А Лацио и Ювентус встретились во втором римо-туринском противостоянии за сегодня.
Команды обменялись голами в конце первого тайма. Сперва забил Милинкович-Савич, а затем ему ответил Адриен Рабьо.
Практически сразу после возобновления игры "орлы" вышли вперед. Голом отличился Маттиа Дзаканьи. На этом голы и закончились
Таким образом, Лацио с 58 очками занимает вторую строчку в чемпионате Италии, а Ювентус идет седьмым, имея 44 пункта.
Напомним, ранее в первом римо-туринском противостоянии Рома переиграла Торино.
Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус 2:1
Голы: Милинкович-Савич, 38, Дзакканьи, 53 - Рабьо, 42
xG: 1.33 - 2.21
Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 4 - 4