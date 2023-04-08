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Лацио - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 08.04.2023

"Орлы" добыли важную победу"
Вчера, 23:44
Лацио / Getty Images
Лацио / Getty Images

В рамках 29 тура Серии А Лацио и Ювентус встретились во втором римо-туринском противостоянии за сегодня.

Команды обменялись голами в конце первого тайма. Сперва забил Милинкович-Савич, а затем ему ответил Адриен Рабьо.

Практически сразу после возобновления игры "орлы" вышли вперед. Голом отличился Маттиа Дзаканьи. На этом голы и закончились

Таким образом, Лацио с 58 очками занимает вторую строчку в чемпионате Италии, а Ювентус идет седьмым, имея 44 пункта.

Напомним, ранее в первом римо-туринском противостоянии Рома переиграла Торино.

Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Ювентус

Лацио - Ювентус 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 38, Дзакканьи, 53 - Рабьо, 42

xG: 1.33 - 2.21
Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 4 - 4


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