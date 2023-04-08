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Торино - Рома: обзор и результат матча чемпионата Италии 08.04.2023

"Волки" добыли три очка в довольно шатком стиле.
Вчера, 21:25
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В рамках 29 тура Серии А Рома встретилась с Торино в первом римо-туринском противостоянии за сегодня.

Римляне хоть и играли в гостях, но демонстрировали более уверенную игру на протяжении всего поединка.

Впрочем, в гол эта уверенность воплотилась лишь однажды, а именно уже на 8 минуте поединка.

Защитник "быков" Пер Схюрс сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти за это. "Приговор" успешно исполнил аргентинец Пауло Дибала.

Таким образом, коллектив Жозе Моуриньо поднялся в зону Лиги чемпионов, имея 53 пункта и отставая от извечных соперников - Лацио на 2 балла. У Торино 12 позиция и 38 очков в активе. 

Стоит сказать, что вскоре на футбольном поле в еще одном римо-туринском противостоянии сойдутся Лацио и Ювентус.

Статистика матча чемпионата Италии Торино - Рома

Торино - Рома 0:1

Гол: Дибала, 8 (пен)

xG:0.28 - 1.23
Владение мячем: 54% - 46
Удары: 6 - 8
Удары в створ: 1 - 1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома торино италия

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