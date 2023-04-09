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Хави: Победа в Ла Лиге - ох***но

Испанец высказался о важности внутреннего чемпионата и Лиги Чемпионов.
Сегодня, 16:57
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник каталонской Барселоны Хави сравнил важность победы в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов.

По словам испанского специалиста, победа во внутреннем первенстве дает клубу стабильность.

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"Речь о победе в чемпионате. Я не понимаю этого. Победа в Ла Лиге - это ох***но. За свою историю Барса пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в Ла Лиге дает клубу стабильность.

Помню, как после победы в Лиге чемпионов Зидан сказал, что целью Реала была победа в Ла Лиге. Мы ценим то, что нам удается сделать, наш соперник - Реал, это очень сильная команда. Теперь для нас победа в Ла Лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным", - заявил Хави.

Напомним, что Барса опережает Реал в таблице Ла Лиги на 12 набранных очков.


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