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Артета: Я считаю, что Арсенал заслужил не проиграть в матче с Ливерпулем

Наставник "канониров" поделился мыслями о прошедшем матче с мерсисайдцами.
Вчера, 22:24
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Арсенал упустил победу в поединке с Ливерпулем (2:2).

Микель Артета поделился мыслями об этом матче. По его словам, "канониры" заслужили не проиграть.

"Думаю, для болельщиков это была замечательная игра. Мы начали очень хорошо. Незадолго до перерыва мы упустили момент и дали Ливерпулю немного импульса. Мы потеряли контроль и начали отдавать много мячей. Игра стала открытой. Нам нужна была устойчивость, нам нужен был наш вратарь. Я считаю, что ничья - справедливый результат.

Гол вселил в них надежду. При счете 2:0 мы держали игру в своих руках. Это был наш шанс убить игру. Тогда мы совершили ошибку. Иногда нам приходилось демонстрировать свою стойкость и удачу.

Рамсдейл сегодня снова был великолепен. Вам нужен крутой вратарь на Энфилде. 

Обидно, что все завершилось так. Особенно после того, как мы начинали. Мы могли взять три очка. Мы должны были оставить ворота нетронутыми в первом тайме, и тогда игра пошла бы по совсем другой траектории. Мы этого не сделали", - сказал Артета.

Напомним, Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея на 6 очков больше чем Ман Сити, однако, у "горожан" на матч меньше, чем у лондонцев и впереди очная встреча между командами.


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