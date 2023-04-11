Лестер объявил о назначении главного тренера

Английский Лестер объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера.

Стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.

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"Я очень рад возможности возглавить команду перед последними матчами сезона. Перед нами стоит четкая цель, но я и мой тренерский штаб уже сталкивались с ней, и, учитывая качество состава и количество игр, она вполне достижима", - заявил Смит.

Welcome to the Club, Dean 🦊 pic.twitter.com/OmfNeQ2Q3B — Leicester City (@LCFC) April 10, 2023

Отметим, что в тренерский штаб нового тренера войдут Крейг Шекспир, который ранее уже работал в Лестере, а также бывший капитан сборной Англии и Челси Джон Терри, который был ассистентом Смита в Астон Вилле.

В турнирной таблице АПЛ Лестер идет на 19-м месте, имея 25 очков.