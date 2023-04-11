Цыганков - один из худших игроков матча Барселона - Жирона

Украинский футболист не сумел оказать влияния на итоговый счет встречи.

В рамках 28-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Жирону. Команды не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью.

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги противостояния, оценив действия игроков.

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Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков стал одним из худших футболистов, которые появились на поле с первых минут. Цыганков за свою игру получил оценку - 6,3 балла.

Отметим, что хуже оценку получили лишь его партнеры Борха Гарсия (6,2) и Кастельянос (5,9).

Напомним, на ISPORT.ua доступен обзор матча Барселона - Жирона.