Хави высказался о возможном уходе Бускетса из Барселоны

Главный тренер Барселоны Хави высказался о будущем хавбека клуба Серхио Бускетса.

"Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если все пойдет хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушел после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться.

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Бускетс провел отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодежи и новичкам, является для них примером. Он многое дает нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

Напомним, действующий контракт 34-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2023 года.