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Футбол

Летом Барселона планирует подписать еще одного нападающего

Лео в качестве такового не рассматривается.
Сегодня, 15:37
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

В летнее трансферное окно главной целью Барселоны будет без сомнений Лионель Месси, однако кроме аргентинца клуб активно будет искать форвада, пишет Mundo Deportivo.

Считается, что после возвращения в Барселону Месси не будет играть на острие атаки, его опустят глубже, может быть, даже в полузащиту.

При этом Хави намерен подписать еще одного форварда, который сможет заменять Роберта Левандовски. И сейчас в шорт-листе каталонцев лишь два имени.

В первую очередь клуб рассматривает вариант с Пьером-Эмериком Обамеянгом, также Барселона активно ведет переговоры с 18-летним Витором Роке из Атлетико Паранаэнсе.

Матеу Алемани и Йорди Кройф на прошлой недели встречались с представителями молодого нападающего. Единственное, что может помешать сделке - ценнник игрока, которого бразильский клуб оценивает в 40 млн евро.

Напомним, что каталонцы готовятся устроить распродажу, чтобы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг

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