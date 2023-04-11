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Лидс обязан выплатить 24 млн евро компенсации своему бывшему нападающему

Огюстен провел в АПЛ всего три матча.
Сегодня, 09:43
Жан-Кевин Огюстен / Getty Images
Жан-Кевин Огюстен / Getty Images

Жан-Кевин Огюстен должен получить от Лидса выплату в размере 24 млн евро за нарушение условий контракта, пишет The Athletic.

Лидс арендовал француза в январе 2020 года у РБ Лейпциг. Жан-Кевин провел в АПЛ три матча и вернулся в Германию, а сейчас француз выступает за Базель.

Однако позднее стало известно, что Лидс был обязан выкупить футболиста, если заработает повышение в АПЛ, что тогда и случилось. Так что немецкая команда подала жалобу в ФИФА.

Англичане пытались оправдаться, что контракт был рассчитан до 30 июня, а из-за пандемии сезон фактически закончился лишь в июле, однако ФИФА заняла сторону Лейпцига. Стороны договорились уладить конфликт за 15 млн евро.

Однако после этого сам Огюстен подал жалобу в ФИФА, и он был частично удовлетворен. Предполагается, что Лидсу придется выплатить форварду около 24 млне евро, то есть его пятилетнюю зарплату.

Сейчас Лейпциг всеми силами старается удержать в клубе свою главную звезду Йошку Гвардиола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс РБ Лейпциг

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