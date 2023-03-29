РБ Лейпциг отказывается продавать своего защитника за баснословные деньги

"Быки" не намерены расставаться с лидером обороны.

РБ Лейпциг не намерен продавать своего центрбека Йошко Гвардиола. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб хочет сохранить защитника до 2024 года. "Быки" даже готовы отказаться от предложений за игрока в размере 100 млн евро.

Отметим, Гвардиолом интересуются Реал, Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль. Сам 21-летний футболист пока не размышляет об уходе.

В текущем сезоне на счету хорвата один гол в 23 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити лидирует в гонке за защитника РБ Лейпцига.