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Ньюкасл поборется с МЮ и Арсеналом Зинченка за хавбека сборной Англии

Деклан Райс может стать игроком "сорок".
Сегодня, 20:33
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Ньюкасл намерен серьезно усилить свою линию полузащиты.

Как сообщает итальянец Mаттео Моретто, "сороки" вклиняться в борьбу за Деклана Райса. Будущий топ-клуб готов помешать МЮ и Арсеналу подписать английского полузащитника.

Райс, вероятно, будет стоить желающим более ста миллионов евро, однако, если Вест Хэм вылетит цена может стать меньшей. Потенциальные запросы игрока остаются неизвестными.

В текущем сезоне у хавбека 37 игр во всех турнирах, где он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики Ньюкасла требуют отстранить от команды многомиллионного новичка


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