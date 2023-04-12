Ньюкасл поборется с МЮ и Арсеналом Зинченка за хавбека сборной Англии

Ньюкасл намерен серьезно усилить свою линию полузащиты.

Как сообщает итальянец Mаттео Моретто, "сороки" вклиняться в борьбу за Деклана Райса. Будущий топ-клуб готов помешать МЮ и Арсеналу подписать английского полузащитника.

Райс, вероятно, будет стоить желающим более ста миллионов евро, однако, если Вест Хэм вылетит цена может стать меньшей. Потенциальные запросы игрока остаются неизвестными.

В текущем сезоне у хавбека 37 игр во всех турнирах, где он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики Ньюкасла требуют отстранить от команды многомиллионного новичка.