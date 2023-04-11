Фанаты Ньюкасла требуют отстранить 50-миллионного новичка от первой команды

Энтони Гордон, который только-только присоеднился к Ньюкаслу вызвал гнев у фанатов "сорок".

В матче против Брентфорда, который Ньюкасл проиграл, Гордон вышел на замену во втором тайме. Но в добавленное время Эдди Хау решил сделать обратную замену и снять молодого англичанина.

Похоже, это сильно его разозлило, Гордон отказался жать руку главному тренеру, а после и вовсе отмахнулся от него, когда тот пытался ему что-то сказать. Это вызвало негативную реакцию трибун.

Anthony Gordon being subbed off for Newcastle yesterday… 👊pic.twitter.com/TKr1JjppEq — Football Fights (@footbalIfights) April 9, 2023

Фанаты Ньюкасла призвали отстранить игрока от первой команды вплоть до конца сезона. Соответствующее заявление появилось на фанатской странице клуба.

В текущем сезоне Энтони Гордон провел семь матчей за "сорок", в которых пока не отличился результативными действиями.