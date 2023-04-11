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Фанаты Ньюкасла требуют отстранить 50-миллионного новичка от первой команды

Энтони Гордон снова продемонстрировал свой характер.
Сегодня, 12:32
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

Энтони Гордон, который только-только присоеднился к Ньюкаслу вызвал гнев у фанатов "сорок".

В матче против Брентфорда, который Ньюкасл проиграл, Гордон вышел на замену во втором тайме. Но в добавленное время Эдди Хау решил сделать обратную замену и снять молодого англичанина.

Похоже, это сильно его разозлило, Гордон отказался жать руку главному тренеру, а после и вовсе отмахнулся от него, когда тот пытался ему что-то сказать. Это вызвало негативную реакцию трибун.

Фанаты Ньюкасла призвали отстранить игрока от первой команды вплоть до конца сезона. Соответствующее заявление появилось на фанатской странице клуба.

В текущем сезоне Энтони Гордон провел семь матчей за "сорок", в которых пока не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Энтони Гордон

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