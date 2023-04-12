iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут Забарного летом потеряет ключевого игрока

Джордан Земура подписал контракт с Удинезе.
Сегодня, 21:55
Джордан Земура / Getty Images
Джордан Земура / Getty Images

Защитник Борнмута Джордан Земура следующим летом покинет клуб.

Как стало известно сегодня, 23-летний игрок переберется в стан итальянского Удинезе.

Зимбабвиец уже подписал с новым клубом предварительное соглашение и трансфер был объявлен официально. В связи с тем, что контракт Земуры с Борнмутом заканчивался летом "вишни" ничего не получат за игрока.

В текущем сезоне Земура сыграл в 22 матчах, отметившись одним ассистом и являясь одним из лидеров аутсайдера АПЛ.

Напомним, ранее Забарный дебютировал за Борнмут.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный - десятый украинец в АПЛ Забарный - десятый украинец в АПЛ
Забарный - в запасе на матч с Брайтоном Забарный - в запасе на матч с Брайтоном
Реал - Челси: Видео гола матча Лиги чемпионов Реал - Челси: Видео гола матча Лиги чемпионов
Милан - Наполи: видео голов и обзор матча Милан - Наполи: видео голов и обзор матча
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:07
Реал - Челси: Видео гола матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:05
Милан - Наполи: видео голов и обзор матча
НБА22:50
Уэстбрук - о Дюранте: Почему все думают, что у нас с ним какие-то проблемы?
Европа22:36
Cтало известно, сколько Динамо собрало денег на благотворительных матчах год назад
Европа22:19
Игроки Баварии ожидают, что клуб продаст Мане после инцидента с Сане
Европа21:55
Борнмут Забарного летом потеряет ключевого игрока
Лига Чемпионов21:47
Реал - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:47
Милан - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
НБА21:43
Знаменитые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за рекордную сумму
Лига Чемпионов21:11
Лунин и Мудрик начнут в запасе матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK