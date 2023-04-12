Борнмут Забарного летом потеряет ключевого игрока

Защитник Борнмута Джордан Земура следующим летом покинет клуб.

Как стало известно сегодня, 23-летний игрок переберется в стан итальянского Удинезе.

Зимбабвиец уже подписал с новым клубом предварительное соглашение и трансфер был объявлен официально. В связи с тем, что контракт Земуры с Борнмутом заканчивался летом "вишни" ничего не получат за игрока.

В текущем сезоне Земура сыграл в 22 матчах, отметившись одним ассистом и являясь одним из лидеров аутсайдера АПЛ.

Напомним, ранее Забарный дебютировал за Борнмут.