Борнмут Забарного летом потеряет ключевого игрока
Джордан Земура подписал контракт с Удинезе.
Защитник Борнмута Джордан Земура следующим летом покинет клуб.
Как стало известно сегодня, 23-летний игрок переберется в стан итальянского Удинезе.
Зимбабвиец уже подписал с новым клубом предварительное соглашение и трансфер был объявлен официально. В связи с тем, что контракт Земуры с Борнмутом заканчивался летом "вишни" ничего не получат за игрока.
В текущем сезоне Земура сыграл в 22 матчах, отметившись одним ассистом и являясь одним из лидеров аутсайдера АПЛ.
Напомним, ранее Забарный дебютировал за Борнмут.