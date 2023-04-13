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У Криштиану будет новый тренер: Ан-Наср уволил Гарсию

Саудовский клуб прекратил сотрудничество с французом.
Сегодня, 17:16
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Саудовский Ан-Наср объявил об увольнении главного тренера.

Как сообщила пресс-служба команды, было принято решение прекратить сотрудничество с Руди Гарсией. Это случилось из-за неудовлетворительных результатов и конфликта в раздевалке.

Французский специалист возглавлял "всемирный клуб" с прошлого года. Гарсия не сумел завоевать ни одного кубка со своим уже бывшим клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср может возглавить Жозе Моуринью

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Руди Гарсия ан-наср

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