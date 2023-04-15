Миколенко и Мудрик выйдут в старте Эвертона и Челси, Забарный остался в запасе Борнмута

Украинские футболисты в одно время начнут матчи английского чемпионата.

В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ пройдет целый ряд матчей при участии команд украинских футбоистов.

В первой игре сойдутся Эвертон Виталия Миколенко и Фулхэм. Украинский фулбэк "ирисок" спустя несколько матчей вернулся в стартовый состав.

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Кин, Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гуйе, Гарнер, МакНил - Грэй, Мопе.

Запасные: Бегович, Дэвис, Коуди, Миллс, Мина, Паттерсон, Сэмюэлс-Смит, Симмс, Холгейт.

Фулхэм: Лено - Тете, Адерабиойо, Рим, Робинсон - Г. Рид, Пальинья, Виллиан, Перейра, Уилсон - Джеймс.

Запасные: Родак, Даффи, Диоп, Карлос Винисиус, Кейрни, Лукич, Б. Рид, Седрик, Соломон.

В параллельной встрече лондонский Челси будет принимать в гостях Брайтон. Михаил Мудрик в четвертый раз в своей английской карьере появится на поле с первых минут.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Фофана, Бадьяшиль, Чилуэлл - Галлахер, Фернандес, Закария - Пулишич, Стерлинг, Мудрик.

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Джеймс, Феликс, Зиеш, Ковачич, Кукурелья, Маунт, Обамеянг.

Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Уэбстер, Эступиньян - Гросс, Кайседо, Марч, Мак Аллистер, Митома - Фергюсон.

Запасные: МакГилл, Буонанотте, ван Геке, Уэлбек, Гилмор, Энкисо, Моран, Оффиа, Ундав.

А вот третий украинец, который имеет возможность сегодня сыграть, остался в запасе своего коллектива: Илья Забарный все еще ждет своего полноценного дебюта в составе Борнмута.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Лангле - Порро, Хойбьерг, Скипп, Перишич - Кулусевски, Кейн, Сон.

Запасные: Остин, Форстер, Данджума, Девайн, Эбботт, Ришарлисон, Санчес, Сарр, Танганга.

Борнмут: Нето - Вилья, Стивенс, Мефам, Келли - Ротуэлл, Лерма, Кристи, Биллинг, Таварнье - Соланке.

Запасные: Траверс, Энтони, Забарный, Кук, Мур, Семенио, Сенеси, Смит, Уаттара.

Стартовые свистки всех вышеупомянутых поединков запланированы на 17:00 по киевскому времени.