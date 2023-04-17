Бывший тренер и игрок Шахтера попали в сборную тура Лиги 1 по версии L'Équipe

В рамках 31-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле принимал Монпелье.

Коллектив бывшего тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсека сумел добыть победу - 3:1.

Авторитетное издание L'Équipe опубликовало символическую сборную тура Лиги 1. Редакция включила наставника Лилля Фонсеку в сборную тура.

Отметим, что защитник французской команды Исмаили также вошел в команду недели. Бразилец появился на поле в перерыве игры с Монпелье, заменив Габриэля Гудмундссона. За 45 минут он выполнил два удачных подката, а точность передач составила 96%.

Six des onze joueurs de notre équipe type du week-end y apparaissent pour la première fois de la saison https://t.co/LOnFw199Sk pic.twitter.com/GQmIwk3q6m — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2023

В турнирной таблице чемпионата Франции Лилль идет на пятом месте, имея 55 очков.

Ранее сообщалось, что Милан хочет летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции.