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Футбол

Бывший тренер и игрок Шахтера попали в сборную тура Лиги 1 по версии L'Équipe

Фонсека и Исмаили добыли важную победу в борьбе за еврокубки.
Сегодня, 14:09
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле принимал Монпелье.

Коллектив бывшего тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсека сумел добыть победу - 3:1.

Авторитетное издание L'Équipe опубликовало символическую сборную тура Лиги 1. Редакция включила наставника Лилля Фонсеку в сборную тура.

Отметим, что защитник французской команды Исмаили также вошел в команду недели. Бразилец появился на поле в перерыве игры с Монпелье, заменив Габриэля Гудмундссона. За 45 минут он выполнил два удачных подката, а точность передач составила 96%.

В турнирной таблице чемпионата Франции Лилль идет на пятом месте, имея 55 очков.

Ранее сообщалось, что Милан хочет летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции.


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