Бывший тренер и игрок Шахтера попали в сборную тура Лиги 1 по версии L'Équipe
В рамках 31-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле принимал Монпелье.
Коллектив бывшего тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсека сумел добыть победу - 3:1.
Авторитетное издание L'Équipe опубликовало символическую сборную тура Лиги 1. Редакция включила наставника Лилля Фонсеку в сборную тура.
Отметим, что защитник французской команды Исмаили также вошел в команду недели. Бразилец появился на поле в перерыве игры с Монпелье, заменив Габриэля Гудмундссона. За 45 минут он выполнил два удачных подката, а точность передач составила 96%.
Six des onze joueurs de notre équipe type du week-end y apparaissent pour la première fois de la saison https://t.co/LOnFw199Sk pic.twitter.com/GQmIwk3q6m— L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2023
В турнирной таблице чемпионата Франции Лилль идет на пятом месте, имея 55 очков.
Ранее сообщалось, что Милан хочет летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции.