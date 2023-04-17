Милан хочет летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Нападающий Лилля Джонатан Дэвид попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французский клуб продаст 23-летнего форварда сборной Канады не менее чем за 65 млн евро. Сам футболист готов к смене команды.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Дэвида 20 голов и 4 ассиста в 30 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в Милане определились с позициями, которые стоит усилить.