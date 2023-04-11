В Милане определились с позициями, которые стоит усилить

Руководство Милана приняло решение усилить состав этим летом. Об этом сообщает издание Football Italia.

К межсезонью клуб определится с судьбой форвардов Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича. Будущее шведа в команде крайне туманно, а у француза есть все шансы получить новый договор.

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Также в клуб может прийти новый игрок линии атаки. Милан рассматривает в качестве претендентов Жонатана Дэвида (Лилль), Жоау Педру (Уотфорд) и Альваро Морату (Атлетико).

Кроме того, стан "россонери" может пополнится защитником на левый фланг. Руководство ищет сменщика для Тео Эрнандеса. Также команду могут пополнить центральный полузащитник и правый вингер.